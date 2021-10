https://it.sputniknews.com/20211031/ioannidis-non-e-convinto-che-raggiungiamo-il-70-di-vaccinati-a-livello-mondiale-13550645.html

Ioannidis non è convinto che raggiungiamo il 70% di vaccinati a livello mondiale

L'epidemiologo John Ioannidis, è pessimista. Intervistato dalla Stampa, crede che l'obiettivo di vaccinare il 70% della popolazione mondiale emerso dal G20 è... 31.10.2021, Sputnik Italia

Questo perché “ci sono troppi ostacoli e c'è ancora la corsa ai vaccini in nazioni ricche dove i tassi di immunizzazione restano bassi. Sono più interessato a una vaccinazione vicina al 100% tra gli anziani e i fragili”, dice Ioannidis.Per quanto riguarda le varianti del virus, “lo scenario peggiore è legato all'eventualità che queste non siano contrastate dai vaccini attuali”, proseguendo con la sua cautela.E quando gli viene domandato se il Covid-19 sparirà o diventerà endemico, l’epidemiologo Ioannidis risponde: “Sarebbe magnifico se sparisse, ma è difficile per un virus così diffuso: stimo che ci siano già stati oltre 3 miliardi di contagiati”.E ricorda che questo virus, “genera molti casi asintomatici, per non parlare dei serbatoi animali” dove il virus si è annidato.E quindi conclude: “Sono un sostenitore dei vaccini, ma non penso che l'obbligatorietà sia una buona idea. Si ottengono piccoli vantaggi, ma nel lungo periodo si rischia l'effetto opposto, perché molti diventano ancora più scettici”.

