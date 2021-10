https://it.sputniknews.com/20211031/inghilterra-un-uomo-si-rifiuta-di-andare-al-lavoro-per-mancanza-di-calzini-puliti-13557477.html

Inghilterra: un uomo si rifiuta di andare al lavoro per mancanza di calzini puliti

Inghilterra: un uomo si rifiuta di andare al lavoro per mancanza di calzini puliti

The Mirror: un cittadino britannico si rifiuta di andare a lavorare perché sua moglie non gli lava i calzini. 31.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-31T19:29+0100

2021-10-31T19:29+0100

2021-10-31T19:29+0100

sindacati

inghilterra

costume, società e curiosità

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/552/21/5522144_0:39:1025:615_1920x0_80_0_0_c042bef40f27a6f7a43bf941b6d92bba.jpg

A Bristol, un uomo si è rifiutato di andare a lavorare per mancanza di calzini puliti, riporta The Mirror.L'episodio ha riscosso ampia pubblicità sui social dopo che il capo ha twittato la foto del messaggio in cui il suo dipendente si lamentava del fatto che la moglie non gli lavasse i calzini.In sua difesa, aveva poi aggiunto di non poter andare a lavorare con le scarpe a piedi nudi, poiché c'erano "grandi buchi" nei suoi stivali.Con sorpresa di molti utenti, il manager ha risposto che avrebbero licenziato lo sfortunato dipendente, se qualcun altro fosse stato al suo posto.I commentatori, a loro volta, pare abbiano preso l'episodio meno pesantemente:“Non potrebbe comprare dei calzini mentre va al lavoro?” chiede uno di loro.Alcuni lettori hanno invece convenuto che il capo avrebbe dovuto offrire a quest'uomo calzini puliti e vedere come sarebbe uscito da questa situazione.

inghilterra

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sindacati, inghilterra, costume, società e curiosità