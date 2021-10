https://it.sputniknews.com/20211031/in-giappone-segnalato-ferimento-di-almeno-15-persone-per-aggressione-di-un-uomo-in-treno-13555394.html

In Giappone segnalato ferimento di almeno 15 persone per aggressione di un uomo in treno - Video

In Giappone segnalato ferimento di almeno 15 persone per aggressione di un uomo in treno - Video

Almeno 15 persone sono rimaste ferite in un attacco di un uomo su un treno nell'area metropolitana della capitale giapponese, ha riferito l'agenzia Kyodo. 31.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-31T13:32+0100

2021-10-31T13:32+0100

2021-10-31T13:41+0100

giappone

incidente

aggressione

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/677/46/6774697_0:197:3500:2166_1920x0_80_0_0_ccabae2e5940e38ffce574102cea298c.jpg

In precedenza si era parlato di 6 feriti, uno dei quali non mostrava segni di vita. Domenica sera la polizia di Tokyo ha arrestato un giovane che, secondo quanto riferito, ha iniziato a brandire un coltello su un treno nell'area metropolitana della capitale e poi ha versato del liquido infiammabile e gli ha dato fuoco. È stato inoltre riferito che dell'acido cloridrico è stato spruzzato nel vagone. Diversi sedili hanno preso fuoco. Secondo la tv locale, il treno della linea Keio è attualmente fermo in una stazione della città di Chofu dell'area metropolitana di Tokyo. Nella stazione sono in servizio numerose ambulanze.

giappone

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

giappone, incidente, aggressione