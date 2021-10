https://it.sputniknews.com/20211031/halloween-il-make-up-e-sempre-piu-spettacolare-ma-occhio-ai-rischi-per-la-pelle-13552864.html

Halloween, il make-up è sempre più spettacolare: ma occhio ai rischi per la pelle

I consigli dei dermatologi per uscire indenni dai party a tema horror: "Usare prodotti anallergici e testati sulla pelle".

2021-10-31T11:48+0100

Make up spettacolari per trasformarsi in zombie, scheletri, vampiri o streghe. Nei party per la notte di Halloween ormai è sempre più il trucco l’elemento su cui puntare per stupire. Curato all'eccesso, scenografico e professionale è diventato un must per grandi e piccoli.Ma quali sono i rischi per la pelle? A lanciare l’allarme in queste giornate contrassegnate dalle feste in maschera a tema horror sono i dermatologi, come Rosa Maria Strangi dell’Humanitas Mater Domini, che mettono in guardia sui possibili pericoli legati agli utilizzi di materie prime low cost o di dubbia provenienza.“Possono contenere sostanze poco adatte alla pelle, provocando ipersensibilizzazione e allergie”, avverte l’esperta, intervistata da Askanews. Massima allerta, quindi, soprattutto per chi ha la pelle delicata o è soggetto a disturbi come la dermatite atopica. Le conseguenze di una permanenza prolungata sulla pelle di trucchi contenenti sostanze potenzialmente nocive sono rossori, eczema, gonfiori, dermatiti, prurito, desquamazione o vescicole. Un’altra regola spesso ignorata è quella di rimuovere il trucco, anche quello di tutti i giorni, prima di addormentarsi, per non danneggiare l’epidermide. Per eliminare il make up e restituire idratazione alla pelle i dermatologi consigliano di utilizzare “acqua micellare ipoallergenica, lenitiva e, se possibile, anche anti- rossore” e di “applicare uno strato di crema idratante specifica” dopo la detersione.

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

