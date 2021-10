https://it.sputniknews.com/20211031/g20-pranzo-di-gala-al-quirinale-mattarella-invita-a-fare-presto-perche-il-mondo-guarda-13549160.html

G20. Pranzo di gala al Quirinale, Mattarella: 'Non c'è più tempo, il mondo ci guarda'

L’ultimo discorso di respiro internazionale per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è rivolto ai capi di Stato e di governo del G20 presenti al... 31.10.2021, Sputnik Italia

G20. Pranzo di gala al Quirinale, Mattarella: 'Non c'è più tempo, il mondo ci guarda'

Accogliendo le massime autorità con le rispettive consorti, Mattarella ha esordito ricordando le numerose urgenze del mondo e come esse non “sono procrastinabili”.“La pandemia ha reso evidente, in maniera drammatica, che nessuno – a prescindere dalle dimensioni della sua economia – è in grado di affrontare, da solo, problemi che riguardano la condizione generale dell’umanità”, dice Mattarella.Quindi anche lui insiste sulla parola “multilateralismo” su cui anche il presidente del Consiglio Mario Draghi ha insistito nel suo approccio alla due giorni del G20 che si conclude oggi 31 ottobre.“Il multilateralismo e la cooperazione rappresentano le sole risposte concrete ed efficaci alle difficoltà e alle tensioni che attraversano il pianeta”, dice il presidente della Repubblica e precisa che non sono una “astratta affermazione di principio”.Mattarella ricorda che è grazie al multilateralismo se dalla seconda guerra mondiale in poi, non ci sono state più guerre globali devastanti per l’umanità.La fiducia si affievolisceNel suo discorso dal Quirinale, il presidente nota anche che quel clima di fiducia costruito nel corso dei decenni, oggi “è andato affievolendosi” un po’.Dialogo e fiducia per i problemi di domaniEcco allora che serve opporre alla deriva “un nuovo ciclo, fatto di dialogo e di fiducia”, esclama Mattarella.Il mandato di MattarellaE infine il presidente della Repubblica, ormai giunto agli ultimi mesi del suo mandato, pare consegnare ai governanti del G20 una sorta di mandato:Video. Discorso di Mattarella ai capi di Stato e Governo al Quirinale

