Firenze, sale sulla statua di Dante Alighieri e poi serve la gru per farlo scendere

Firenze, sale sulla statua di Dante Alighieri e poi serve la gru per farlo scendere

Delle volte salire, nella vita, è semplice. La difficoltà, e anche la bravura, sta nel saper ridiscendere senza farsi male. 31.10.2021, Sputnik Italia

Ed è quello che è accaduto ad un 24 enne salito intorno alla mezzanotte di ieri sulla statua di Dante Alighieri posta in piazza Santa Croce a Firenze. Lo riporta Ansa.Il senegalese, al quale andrà spiegata la cultura italiana per bene integrarsi in Italia, si è arrampicato sulla statua del Sommo poeta in stato di alterazione e mentre tutto intorno a lui la movida fiorentina animava la piazza.A chiamare i Vigili del fuoco è stata la Polizia Municipale, che con il cestello posto alla sommità della gru lo hanno tirato giù dalla statua di Dante in sicurezza.Il senegalese non ha collaborato alle operazioni, perché era in stato di ubriachezza totale. Una volta portato giù il senegalese è stato affidato al 118, ma non prima di causare la caduta di un poliziotto. La Polizia di Stato lo ha quindi prontamente denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.Per fortuna la statua non ha subito danni.

