Federica Pellegrini e Matteo Giunta convolano a nozze - Foto

Felicitazioni per Federica Pellegrini e Matteo Giunta che hanno deciso di sposarsi e lo hanno ovviamente annunciato via social a tutto il mondo con uno scatto inequivocabile postato sul profilo ufficiale di Federica Pellegrini, in cui si vede il suo amato in ginocchio e lei che lo bacia dopo il “sì, ti sposo”.