https://it.sputniknews.com/20211031/erdogan-convinto-dellinattuabilita-della-creazione-di-un-esercito-europeo-13564074.html

Erdogan convinto dell'inattuabilità della creazione di un esercito europeo

Erdogan convinto dell'inattuabilità della creazione di un esercito europeo

La creazione di un esercito della Ue non è un progetto che può essere attuato, poiché molti Stati membri europei sono anche membri della Nato e non sostengono... 31.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-31T22:09+0100

2021-10-31T22:09+0100

2021-10-31T22:09+0100

usa

nato

unione europea

turchia

esercito

sicurezza

recep erdogan

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/13271511_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_32fa821012d2ce2f8f89bb4195d20159.jpg

Nel 2018 il presidente francese Emmanuel Macron aveva chiesto la creazione di un esercito europeo congiunto per contrastare meglio le sfide globali e porre fine alla dipendenza del continente dagli Stati Uniti nell'ambito della difesa. La proposta è stata messa sul tavolo nel contesto di un raffreddamento delle relazioni tra Washington e Bruxelles durante la presidenza di Donald Trump. L'allora presidente americano aveva rinfacciato agli alleati europei della Nato di non spendere il 2% del loro Pil per la difesa come dovuto secondo gli accordi.Le critiche di Trump hanno stressato le relazioni tra gli Usa e gli alleati europei, inoltre anche le relazioni con la Turchia sono peggiorate dopo che Ankara ha iniziato a ricevere i lanciamissili di contraerea S-400 di fabbricazione russa. In risposta Washington ha espulso Ankara dal programma dei caccia di quinta generazione F-35.Il novembre dello scorso anno Macron ha dichiarato all'Economist che non c'era quasi nessuna cooperazione in materia di sicurezza tra gli Stati Uniti e gli altri membri della Nato, lasciando essenzialmente l'alleanza in uno stato di "morte cerebrale". In risposta Trump ha affermato che i commenti del capo di Stato francese erano irrispettosi e offensivi e che gli Stati Uniti traggono il minimo vantaggio dall'alleanza, riferendosi ai grandi contributi finanziari di Washington. Tuttavia Nabila Massrali, portavoce della Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ha dichiarato il mese scorso che l'Europa non sta al momento valutando la creazione di un esercito comune.

https://it.sputniknews.com/20210929/facciamoci-rispettare-macron-invoca-esercito-europeo-perche-usa-concentrati-su-se-stessi-13114349.html

usa

turchia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, nato, unione europea, turchia, esercito, sicurezza, recep erdogan, difesa