Elon Musk disposto a vendere azioni Tesla per salvare l'umanità dalla fame

L'eccentrico imprenditore statunitense afferma di essere pronto a rinunciare a parte del suo patrimonio per salvare l'umanità dal problema della fame. 31.10.2021, Sputnik Italia

Il patron della casa automobilistica americana Tesla e il fondatore di SpaceX Elon Musk, che questa settimana è in vetta alla classifica dei miliardari di Forbes, si è detto pronto a spendere parte dei suoi soldi per salvare l'umanità dalla fame. In precedenza il direttore esecutivo del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (WFP) David Beasley aveva invitato Musk a donare fondi per combattere la fame per prevenire una "catastrofe". Secondo la CNN, solo il 2% della fortuna di Musk, che attualmente ammonta a quasi 289 miliardi di dollari, basterebbe per salvare le persone dalla fame.In precedenza Musk, criticando la proposta di una "tassa sui miliardari" avanzata da un membro del Congresso negli Stati Uniti, ha affermato che intende spendere i suoi soldi per portare l'umanità su Marte.

