https://it.sputniknews.com/20211031/definiti-i-quattro-alimenti-che-fanno-progredire-rapidamente-la-demenza-13560441.html

Definiti i quattro alimenti che fanno progredire rapidamente la demenza

Definiti i quattro alimenti che fanno progredire rapidamente la demenza

Daily Express: gli alimenti contenenti grassi saturi e acidi grassi trans aumentano il rischio di demenza. 31.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-31T23:08+0100

2021-10-31T23:08+0100

2021-10-31T23:08+0100

alimentazione

salute

demenza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/711/18/7111851_0:265:2701:1784_1920x0_80_0_0_bbb1c87b0f702552431581f5bfe780f1.jpg

Gli specialisti dell'organizzazione Dementia Australia hanno elencato gli alimenti che moltiplicano il rischio di sviluppare la demenza. Le raccomandazioni sono state pubblicate sul quotidiano britannico Daily Express.Quindi, i ricercatori hanno classificato come pericolosi i latticini grassi, come burro, carne, in particolare strutto, olio di palma e di cocco, oltre al cioccolato.Dementia Australia fa quindi notare come vi siano molti acidi grassi trans nel cibo dei fast food, negli snack, nei cibi fritti e nei prodotti da forno: torte e biscotti.Il testo sottolinea che se rinunci a questi prodotti, non riuscirai ad evitare la demenza con una probabilità del cento per cento, ma si può ridurre il rischio non indifferentemente.Allo stesso tempo, secondo gli autori, frutta e verdura, ricche di antiossidanti, e cibi con grassi monoinsaturi e polinsaturi possono proteggere dalle malattie neurodegenerative.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

alimentazione, salute, demenza