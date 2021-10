https://it.sputniknews.com/20211031/covid-russia-8513790-contagi-40993-238538-decessi-1158-7358539-guarigioni-27115-13550498.html

Covid, Russia: 8.513.790 contagi (+40.993), 238.538 decessi (+1.158), 7.358.539 guarigioni (+27.115)

31.10.2021

La Russia ha raggiunto un nuovo picco in termini di numero di casi di COVID-19: la cifra si avvicina a 41mila, risulta dai dati della sede operativa.Il record precedente era stato registrato il giorno prima: 40.251 contagiati. Il tasso di crescita, come il giorno prima, è dello 0,48 per cento.1.158 pazienti sono morti al giorno (il record è stato registrato il 29 ottobre - 1.163), 27.115 sono stati dimessi dopo il trattamento.La maggior parte dei nuovi casi sono stati registrati a Mosca - 7.603 (il giorno prima era 7.267), San Pietroburgo - 3.597, regione di Mosca - 2.737, regione di Samara - 1458, Nizhny Novgorod - 799, Voronezh - 793, Crimea - 712, Sverdlovsk regione - 711, regione di Perm - 697, Krasnoyarsk - 684.Il tasso minimo è stato rilevato nel Circondario autonomo dei Nenec - 18 casi, a Chukotka ce ne sono 19 e nella regione di Magadan - 37.Il numero totale di persone infette da coronavirus in Russia ha raggiunto 8.513.790, di cui 238.538 persone morte, 7.358.539 guarite.Nel mondo, secondo gli ultimi dati dell'OMS, ci sono circa 250 milioni di contagiati, con quasi cinque milioni di pazienti che non si sono potuti salvare. La situazione più difficile è negli USA, in India, Brasile e Gran Bretagna. La Russia è al quinto posto in questa lista.La vaccinazione rimane il modo più affidabile per proteggersi dal coronavirus. Secondo il capo del Ministero della Salute russo Mikhail Murashko, la percentuale di vaccinati tra i malati gravi di COVID-19 è inferiore allo 0,03%, mentre la stragrande maggioranza dei pazienti negli ospedali non è vaccinata. Alla fine di settembre, l'OMS ha annunciato il collegamento della mortalità da SARS-CoV-2 con il rifiuto dell'immunizzazione preventiva.

