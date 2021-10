https://it.sputniknews.com/20211031/corteo-no-green-pass-quindicesimo-sabato-di-proteste-a-milano---video-13557121.html

Corteo No Green Pass: quindicesimo sabato di proteste a Milano - Video

Corteo No Green Pass: quindicesimo sabato di proteste a Milano - Video

Sabato migliaia di manifestanti sono di nuovo scesi in piazza a Milano per opporsi al lasciapassare sanitario. 31.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-31T14:58+0100

2021-10-31T14:58+0100

2021-10-31T14:58+0100

multimedia

milano

video

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1f/13556958_0:0:2134:1200_1920x0_80_0_0_9b3b5ed16484e1ea68275e4bb3f96429.jpg

Alcune miglia di persone si sono riunite per partecipare al sit-in 'No paura Day' in piazza Duomo. Da piazza Fontana è partito il corteo con striscione "In media stat virus" in testa. Questa volta il percorso dei manifestanti è stato concordato con la Questura, però si sono regitrati alcuni episodi in cui i dimostranti *hanno deviato dagli itinerari previsti causando confusione e disagio al traffico. Manifestazioni simili si sono svolte nel corso della giornata di ieri anche nelle altre città italiane tra cui Torino, Pisa, Genova e Firenze.

https://it.sputniknews.com/20211031/a-milano-denunciati-4-manifestanti-no-green-pass-13554901.html

milano

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

multimedia, milano, video, green pass