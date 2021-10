https://it.sputniknews.com/20211031/clima-putin-sicuro-la-russia-sta-subendo-gli-effetti-del-riscaldamento-globale-13556074.html

La temperatura atmosferica in Russia sta crescendo più velocemente che in altri Paesi, secondo Putin. 31.10.2021, Sputnik Italia

La Russia, come altri Paesi, sta subendo gli effetti del riscaldamento globale, ha affermato il presidente Vladimir Putin intervenendo al vertice del G20 in videoconferenza. Il presidente ha notato che la temperatura media annuale in Russia sta crescendo più velocemente di quella globale, ovvero più di due volte e mezzo.Secondo Putin, nella lotta ai cambiamenti climatici occorre un approccio integrato che tenga conto dello sviluppo economico e del benessere umano. Ha sottolineato che la Russia partecipa attivamente agli sforzi internazionali per la salvaguardia del clima e adempie a tutti gli obblighi previsti dalla Convenzione all'interno delle Nazioni Unite e degli Accordi di Parigi. Secondo il presidente russo, questo è uno dei migliori indicatori al mondo, gli esperti internazionali nominano la Russia tra i leader del processo di decarbonizzazione globale.Tuttavia, per risolvere il problema del riscaldamento globale, non è sufficiente ridurre semplicemente le emissioni, ma serve aumentare l'assorbimento dei gas serra e la Russia ha qui opportunità colossali, ha affermato il presidente. Putin ha invitato a concentrare gli sforzi della comunità mondiale principalmente sul sostegno ai progetti ambientali più efficaci, che possono essere valutati in termini di riduzione della quantità di gas serra nell'atmosfera per ogni dollaro investito.

