Certificati anagrafici online e gratuiti, guida completa per ottenerli da casa

Certificati anagrafici online e gratuiti, guida completa per ottenerli da casa

Guida completa per richiedere un certificato anagrafico digitale comodamente da casa o mentre si è seduti in metropolitana. Leggi quali certificati puoi... 31.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-31

2021-10-31T18:04+0100

2021-10-31T18:04+0100

digitalizzazione

Il ministro dell’Innovazione, Vittorio Colao, ha annunciato una grande svolta per i cittadini e le cittadine, con la digitalizzazione di 15 certificati anagrafici che si potranno richiedere online a costo zero e in qualsiasi momento della giornata, domenica inclusa.Una grande svolta certo, ma ora spieghiamo come il cittadino può ottenere i certificati anagrafici online e gratuiti e quali sono questi certificati. Partiamo proprio da qui.Da quando potrò scaricare i certificati anagrafici digitali?Dal 15 novembre 2021 è possibile scaricare i certificati anagrafici in formato digitale direttamente online, dal sito dell’Anagrafe digitale nazionale.Questo significa che usando il computer di casa, un tablet o anche lo smartphone, diventa immediato accedere a 15 diversi tipi di certificati.Quanto costano i certificati anagrafici digitali?Mentre per i certificati anagrafici cartacei è previsto il costo di una marca da bollo che spesso supera i 16 euro, i certificati anagrafici digitali sono a costo zero.Richiedere un certificato di residenza o di nascita digitale, quindi, costa zero.Quali sono i certificati anagrafici digitalizzatiEcco di seguito l’elenco dei certificati anagrafici digitalizzati dalle pubbliche amministrazioni:Come scarico i certificati anagrafici digitali?Per poter scaricare i certificati anagrafici digitali è necessario avere delle credenziali di accesso digitali. Si tratta delle ben note credenziali di accesso con:Chi è dotato di firma elettronica, spesso ha associato al servizio anche l’accesso con CNS.Chi non ha CIE o CNS, può attivare SPID gratuitamente (se non lo ha ancora fatto) seguendo le istruzioni sul sito dedicato.Dove si scaricano i certificati anagrafici online?Il Ministero dell’Interno ha creato negli ultimi anni l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). Un sistema al quale si sono connessi quasi tutti i Comuni italiani, tranne 79 piccoli Comuni che nei prossimi mesi saranno aiutati a collegarsi all’ANPR.Dal 15 novembre 2021, quindi, basterà accedere al sito anpr.interno.it per scaricare i certificati anagrafici online gratuiti.La procedura è semplice:Eventualmente potrai stampare da casa una copia del certificato anagrafico digitale scaricato dal sito dell’ANPR, e utilizzarlo per gli scopi previsti dalle normative vigenti.

