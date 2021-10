https://it.sputniknews.com/20211031/a-milano-denunciati-4-manifestanti-no-green-pass-13554901.html

Manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico servizio e violenza privata i reati contestati. 31.10.2021, Sputnik Italia

Le forze dell'ordine hanno identificato 6 persone, di cui 3 sono state accompagnate in questura a seguito della manifestazione dei no green pass nel capoluogo lombardo avvenuta ieri.I tre dimostranti sono stati denunciati dalla polizia per manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico servizio e violenza privata. Tutti hanno in comune la giovane età: Un altro dimostrante identificato, un 19enne residente a Gessate nel milanese, verrà denunciato per manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico servizio, violenza privata e istigazione a disobbedire alle leggi.Rispetto alle precedenti manifestazioni dei no green pass organizzate a Milano, in quella di ieri gli organizzatori avevano presentato alle autorità il percorso del corteo, che da Piazza Fontana avrebbe dovuto portare i dimostranti on Corso Sempione davanti la sede della Rai. Tuttavia il corteo si è disperso durante la marcia, con la polizia che ha cercato di sbarrare la strada a gruppi di contestatori, che sembravano agire di concerto, con ripetute incursioni volte a creare scompiglio nello schieramento degli agenti.Variegata la matrice dei manifestanti: da alcuni ex militanti dell'estrema destra ad alcuni anarchici e antagonisti, così come si distinguevano sostenitori delle teorie complottiste di QAnon e rappresentanti di comunità religiose che considerano il Green Pass "uno strumento del demonio".

