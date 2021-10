https://it.sputniknews.com/20211031/13558085.html

Shock a Novara: sfilano per le vie del centro vestiti come i prigionieri di Auschwitz

Protesta che solleva la polemica quella avuta in serata di ieri nella cittadina di Novara. Un centinaio hanno sfilato per le vie del centro città vestiti come... 31.10.2021, Sputnik Italia

Macabra coreografia messa in scena ieri sera per le vie del centro di Novara da parte di un gruppo di ''no green pass''. Con indosso anche finto filo spinato, hanno sfilato per il corso, inscenando una protesta che richiama alla memoria quella di qualche settimana fa avutasi a Torino, quando i manifestanti avevano bruciato finti green pass a forma di svastica. I partecipanti legati l'un l'altro da un filo spinato, con delle pettorine che ricordavano le tute dei prigionieri dei campi. Risponde alla manifestazione Noemi Di Segni, presidente dell'Ucei, l'unione delle comunità ebraiche italiane, la quale come riporta Ansa fa sentire, indignata, la sua voce:L'eurodeputato Nicola Danti in un tweet ha detto che i manifestanti dovrebbero chiedere scusa.

