La Cina accusa gli Usa di ''politicizzare'' l'origine del COVID-19 dopo rapporto dell'intelligence

La Cina si oppone con fermezza all'idea che il coronavirus sia fuoriuscito da un laboratorio del Paese, e sia stato creato ad hoc come arma batteriologica, cosa quest'ultima per altro esclusa anche dagli Stati Uniti. L'idea della fuoriuscita del virus fa però infuriare il paese asiatico, che tramite il portavoce del ministero degli Esteri, fa sapere:"Ad agosto, quando i servizi segreti statunitensi hanno pubblicato una breve versione di un rapporto declassificato sulla cosiddetta ricerca sull'origine del COVID-19, la parte cinese si è fortemente opposta. Le bugie ripetute migliaia di volte rimangono ancora bugie", ha affermato il diplomatico, come riportato dal ministero degli Esteri.Il portavoce ha aggiunto che il fatto che i servizi segreti siano stati impegnati nella ricerca dimostra che la questione è politicizzata.Venerdì, l'ufficio del direttore dell'intelligence nazionale degli Stati Uniti ha pubblicato un rapporto che elabora due possibili origini del coronavirus, quella naturale e quella associata al laboratorio. La comunità dell'intelligence statunitense considera plausibili entrambe le opzioni, ma non crede che il COVID-19 sia stato sviluppato come arma biologica, afferma il rapporto.Nella primavera del 2021, l'Organizzazione mondiale della sanità ha pubblicato un rapporto completo sull'origine del COVID-19, affermando che la fuga dal laboratorio è un'origine improbabile del virus.

