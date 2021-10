https://it.sputniknews.com/20211030/xi-jinping-propone-uniniziativa-di-cooperazione-globale-sui-vaccini-per-il-covid-19-13543109.html

Xi Jinping propone un'iniziativa di cooperazione globale sui vaccini per il Covid-19

Xi Jinping propone un'iniziativa di cooperazione globale sui vaccini per il Covid-19

Il presidente cinese Xi Jinping sabato al vertice del G20 ha proposto un'iniziativa di cooperazione sui vaccini contro il COVID-19. 30.10.2021, Sputnik Italia

Il leader cinese ha partecipato al vertice in collegamento video da Pechino.Nel suo intervento la proposta di collaborazione a livello mondiale per contrastare la pandemia, auspicando un rafforzamento della collaborazione in campo di ricerca e sviluppo dei vaccini, e di sostegno alle aziende che producono gli stessi:È necessario garantire uguaglianza ed equità, e fornire più vaccini ai paesi in via di sviluppo per raggiungere l'obiettivo globale di vaccinazione entro il 2022, ha affermato in seguito.Infine, ha aggiunto che è necessario sostenere il WTO (l'Organizzazione Mondiale del Commercio, n.d.r.) nel prendere la decisione tempestiva di rinunciare ai diritti di proprietà intellettuale sui vaccini COVID-19 e sollecitare le aziende produttrici di vaccini a trasferire la tecnologia ai paesi in via di sviluppo.

cina, xi jinping, salute, proposta, vaccino