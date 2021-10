https://it.sputniknews.com/20211030/uragano-apollo-sulla-sicilia-il-medicane-si-allontana-e-davvero-finita-13534037.html

Uragano Apollo sulla Sicilia, il Medicane si allontana: è davvero finita?

Uragano Apollo sulla Sicilia, il Medicane si allontana: è davvero finita?

Aggiornamento sulle condizioni meteo in Sicilia, da giorni sferzata da vento e pioggia dall'uragano Mediterraneo, ribattezzato dagli esperti Apollo.

La scorsa notte il Medicane (Mediterranean Hurricane), ha scaricato altra acqua sulla Sicilia orientale e, in particolare, sul siracusano e il messinese.Tuttavia, l’acqua caduta non ha per fortuna creato ulteriori condizioni di grave criticità alla popolazione.Il fenomeno è al momento diminuito, pare che Apollo si sia sfuriato e abbia ridotto la sua minaccia offensiva nei confronti dell’isola. Inoltre si starebbe finalmente allontanando dalla Sicilia.In Sicilia, quindi, resta l’allerta massima e tutto l’apparato dei soccorsi è pronto a intervenire in caso di nuove situazioni critiche.Sull’isola, va ricordato, sono giunte squadre dei Vigili del fuoco anche dalla Campania e dalla Puglia. Le aliquote aggiuntive si sono sommate a quelle preallertate nella provincia di Caltanissetta.La Sicilia orientale ha vissuto un venerdì 29 ottobre barricato in casa, dopo avere svuotato gli scaffali dei negozi alimentari nell’incertezza della durata dell’evento meteorologico estremo.Il bollettino meteo del 30 ottobre della Protezione civileSecondo il bollettino meteo del 30 ottobre, emanato dalla Protezione civile, l’allerta rossa persiste in gran parte della Sicilia orientale e anche in Calabria, sul versante Jonico centro-meridionale.Allerta arancione in gran parte della Sicilia e della Calabria meridionale. L’apprensione quindi resta ancora elevata.Per il pomeriggio di sabato 30 ottobre è previsto il nuovo bollettino meteo per la giornata di domenica, dal quale si conoscerà quale situazione meteo attende la Sicilia e la Calabria.

