https://it.sputniknews.com/20211030/uno-scienziato-sostiene-che-una-tempesta-geomagnetica-colpira-la-terra-nei-prossimi-giorni-13525040.html

Scienziato sostiene che una tempesta geomagnetica colpirà la Terra nei prossimi giorni

L'attività solare provocherà una tempesta geomagnetica sulla terra entro i prossimi 3 giorni, lo ha detto a Sputnik Sergey Kuzin, il capo del laboratorio per... 30.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-30T09:06+0200

2021-10-30T09:06+0200

2021-10-30T09:44+0200

Il laboratorio di Kuzin ha riferito sul suo sito Web che la tempesta è prevista a partire dalle 6:00 di sabato 30 ottobre prossimo e durerà circa 24 ore. Sarà una tempesta di medio livello: G2.Lo scienziato ha spiegato che l'intensità della tempesta non è direttamente correlata alla potenza del brillamento, ma dipende da molti altri fattori, come l'impulso e le configurazioni magnetiche del plasma solare.Tuttavia, ha chiarito che non bisogna aver paura della tempesta geomagnetica.Lo scienziato ha ricordato che la tempesta magnetica può colpire, in particolare, gli uccelli migratori, che tracciano le loro rotte guidati dai campi magnetici.Sulla base delle loro considerazioni, si possono prevedere nuovi brillamenti solari nei prossimi 7-10 giorni, anche se è impossibile prevedere se si verificherà un'altra classe X. Il precedente dello stesso tipo si è verificato circa un anno fa, ha detto Kuzin.

