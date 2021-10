https://it.sputniknews.com/20211030/trieste-sindaco-valuta-ordinanza-su-assembramenti-per-scongiurare-zona-gialla-13538261.html

Trieste, sindaco valuta ordinanza su assembramenti per scongiurare zona gialla

Trieste, sindaco valuta ordinanza su assembramenti per scongiurare zona gialla

A Trieste il tasso dei vaccinati è basso e le manifestazioni dei non vaccinati delle ultime settimane hanno causato un picco di contagi, anche perché i non... 30.10.2021, Sputnik Italia

Così ora il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, del centrodestra e appena riconfermato alla guida della città, si trova costretto a valutare l’ipotesi di una ordinanza restrittiva per il bene dell’economia della città.Il rischio, infatti, è che scatti per Trieste la zona gialla.I no green pass, con le loro manifestazioni, hanno creato molti danni anche all’economia di Milano, dove Confcommercio dice che sono andati persi almeno 10 milioni di euro di introiti, a causa delle loro manifestazioni. Lì, a Milano, il 68% dei commercianti non vuole le manifestazioni dei no green pass.Premesso il diritto di manifestare, garantito dalla Costituzione, ha aggiunto “c'è il problema dei contagi. Se posso farla, dunque, farò un'ordinanza di divieto di assembramento” e in questo modo non sarà possibile manifestare accalcati e ammassati senza mascherina.La posizione del sindaco di Trieste è molto chiara: “Non voglio che la mia città grazie a queste manifestazioni vada in zona gialla, perché sarebbe un disastro per Trieste, l'economia e i giovani, pensare di chiudere tutto”.Non ci vuol neppure pensare il sindaco di Trieste, perché “sarebbe una cosa folle, grazie a questi personaggi che non hanno pensato a questo e che pensano solo a essere no-vax”, causeranno l’ingresso della città in zona gialla.

