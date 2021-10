https://it.sputniknews.com/20211030/tre-trucchi-per-sbarazzarsi-dei-pidocchi-una-volta-per-tutte-13544375.html

Tre trucchi per sbarazzarsi dei pidocchi una volta per tutte

Tre trucchi per sbarazzarsi dei pidocchi una volta per tutte

I pediculus humanus capitis, comunemente noti come pidocchi, possono trasformare la tua vita in un vero incubo. In questo articolo spieghiamo come sbarazzarsi... 30.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-30T23:17+0200

2021-10-30T23:17+0200

2021-10-30T23:17+0200

società

medicina

salute

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1e/13544436_0:137:2570:1583_1920x0_80_0_0_0b4684ff2a21a1e49f3c077c000014f6.jpg

Sebbene i pidocchi non trasmettano malattie, i loro morsi spesso causano irritazione e prurito. Fortunatamente ci sono diversi rimedi casalinghi che ti aiuteranno a sbarazzarsi di questo spiacevole problema. Vi diciamo quali sono. Innanzitutto bisogna esaminare i capelli, ciocca per ciocca, sotto una luce intensa. Prestare particolare attenzione al collo, alle orecchie e alle tempie, poiché questi sono i luoghi dove di solito ci sono più pidocchi. Gli insetticidi comunemente usati per trattare i pidocchi sono tossici e possono essere dannosi per i capelli e il cuoio capelluto. Da parte sua, l'aceto, rimedio usato dai nostri nonni, non è altrettanto efficace. Meglio scegliere uno shampoo medicinale, soprannominato pediculicida e capace di rimuovere pidocchi, ninfe e lendini in modo più sicuro. Sebbene sia tecnicamente impossibile rimuovere tutti i pidocchi o i parassiti dai vestiti o dal cuscino, non possono sopravvivere più di un paio di giorni lontani dal cuoio capelluto. In ogni caso, lava i vestiti in acqua calda e non dimenticare di passare l'aspirapolvere su moquette, mobili e sedili della tua auto. E se ci sono oggetti che ancora non vuoi o non puoi lavare, mettili in un sacchetto di plastica ben chiuso. Questo trucco eviterà che lendini e pidocchi si diffondano in casa.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

società, medicina, salute