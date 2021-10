https://it.sputniknews.com/20211030/tonga-primo-caso-di-covid-19-dallinizio-della-pandemia-13540335.html

Tonga, primo caso di Covid-19 dall’inizio della pandemia

Tonga, primo caso di Covid-19 dall'inizio della pandemia

A Tonga la pandemia è arrivata solo ora. Il primo caso è stato registrato venerdì scorso, quando una persona completamente vaccinata contro il coronavirus è...

Ora, sull’isola immersa nell’Oceano Pacifico e a centinaia di chilometri di distanza dalla prima terra ferma continentale è corsa alla vaccinazione.Fino a ora gli abitanti di Tonga e dell’arcipelago si erano creduti immuni alla tragedia che si sta abbattendo nel mondo, e così ora rischiano addirittura di ritrovarsi chiusi in casa in un lockdown tardivo.Tuttavia, su una piccola isola come la loro, un caso fa presto a scatenare una epidemia senza precedenti, e non avendo strutture di emergenza sanitaria suppletive a breve distanza, potrebbe tradursi in una vera tragedia.Sui 100 mila abitanti che vivono nell’isola Stato, soltanto un terzo della popolazione si è vaccinata completamente contro il Sars-CoV-2.Un po’ come nel resto del mondo c’è chi si ritiene essere immune dalla pandemia e dal dramma sociale.Ma ora pare che a Tonga, almeno lì, la gente stia rinsavendo e così il coordinatore nazionale delle vaccinazioni Afu Tei ha detto all'agenzia di stampa AFP che migliaia di persone si sono presentate ai centri di vaccinazione per ricevere i loro vaccini. Lo riporta la Bbc News.

