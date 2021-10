https://it.sputniknews.com/20211030/terza-dose-la-proposta-dellepidemiologo-anticiparla-a-quattro-mesi-per-gli-over-60-13542959.html

Terza dose, la proposta dell'epidemiologo: "Anticiparla a quattro mesi per gli over 60"

In un'intervista a Repubblica l'epidemiologo Carlo La Vecchia ha proposto di anticipare a quattro mesi di distanza anziché sei la somministrazione della dose "booster" per mettere in sicurezza gli anziani.

Anticipare il richiamo del vaccino anti-Covid da sei a quattro mesi. È la proposta dell’epidemiologo Carlo La Vecchia. Il prof della Statale di Milano, intervistato da Repubblica, cita uno studio pubblicato da pochi giorni sul New England Journal of Medicine, dove, esaminando il caso di Israele, viene messo in luce come la copertura offerta dal vaccino a Rna messaggero prodotto dall’americana Pfizer cali a distanza di tre o quattro mesi dalla somministrazione.L’inversione della curva dei contagi, che hanno cominciato a risalire, per l’epidemiologo, impone che vengano messi in sicurezza il prima possibile gli ultra sessantenni. Nonostante i casi siano destinati a crescere per effetto della stagione fredda e del maggior lasso di tempo trascorso al chiuso, in condizioni che favoriscono il contagio, all’orizzonte sembrerebbe non esserci l’ipotesi di un secondo Natale in lockdown. "Contagi e ricoveri saliranno ma finché i ricoveri negli ospedali saliranno solo di due casi al giorno non ci dovremo preoccupare”, aveva detto ieri al Tempo anche il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, rinnovando l’invito a vaccinarsi. “Chi non ha fatto il vaccino – ha ricordato - è meglio che lo faccia. I prossimi tre mesi saranno determinanti soprattutto per loro".

