https://it.sputniknews.com/20211030/squid-game-coin-la-comprano-e-poi-non-riescono-a-venderla-ce-odore-di-truffa-13524228.html

Squid Game coin, la comprano e poi non riescono a venderla: c’è odore di truffa

Squid Game coin, la comprano e poi non riescono a venderla: c’è odore di truffa

Nei fatti non è poi così difficile creare una criptovaluta, se hai capacità di programmazione e conosci i passaggi tecnici per creare un token sulla nota... 30.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-30T08:43+0200

2021-10-30T08:43+0200

2021-10-30T09:38+0200

criptovalute

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/13415528_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_19ae8a285d760324f57e6640234be27d.jpg

Così degli sviluppatori informatici hanno pensato bene di creare Squid Game coin, una criptovaluta collegata alla serie tv di Netflix che, oltra a tanto clamore, sta suscitando anche tante polemiche.Nei fatti, in poche settimane – tutte ad ottobre 2021 – sono nate ben quattro criptovalute (token) ispirate dalla serie televisiva di Netflix. Sono:Il prezzo dei token è schizzato a livelli incredibili. Il token che vale più di tutti è però soltanto uno, SQUID. Il prezzo di Squid Game ha superato gli 8 dollari di valore, raggiungendo un picco di valore proprio in queste ore.Il token SQUID è il più giovane di tutti, nato il 26 ottobre scorso con un valore di appena 0,012 USD. Un balzo pazzesco, se si confronta il prezzo attuale di 8 euro.Tuttavia, proprio questo token sta ora destando preoccupazioni. La piattaforma Coinmarketcap.com ha emesso un alert nel quale scrive:Sono cioè giunte diverse segnalazioni alla piattaforma da parte di utenti che hanno comprato il token squid game (SQUID), ma ora non riescono più a venderlo su Pancakeswap, una piattaforma di scambio indipendente e senza intermediari presente sulla Binance Smart Chain.Il progetto è quindi in “odore” di truffa e chi non ha ancora comprato il token farebbe bene a non farlo, onde evitare di cadere nella trappola. Il token, infatti, è disponibile all’acquisto solo su Pancakeswap e da nessun’altra parte. Inoltre, per acquistare Squid Game (SQUID) è anche necessario possedere un token specifico della piattaforma Binance Smart Chain molto costoso: wrapped BNB (WBNB).Come evitare i crypto token truffa?In via generale è sempre meglio evitare di acquistare un token emesso da pochi giorni, privo di fondamentali e non anticipato da una sufficiente campagna informativa basata sulla trasparenza.Tuttavia, può rivelarsi un azzardo acquistare token appena immessi e disponibili solo su una singola piattaforma di scambio.Sempre meglio attendere che più piattaforme di scambio decidano di fare il listing del crypto token, anche perché alcune di tali piattaforme – quelle autorevoli – effettuano alcune verifiche tecniche a tutela dei propri clienti prima di accogliere il token sulla propria piattaforma.In definitiva: early adopter ok, ma non di truffe.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Fabio Carbone https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Fabio Carbone https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabio Carbone https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

criptovalute