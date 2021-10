https://it.sputniknews.com/20211030/scoperto-un-nuovo-mondo-nascosto-nel-nucleo-interno-della-terra-secondo-uno-studio-13537424.html

Scoperto un "nuovo mondo nascosto" nel nucleo interno della Terra, secondo uno studio

Gli scienziati hanno scoperto un "intero nuovo mondo nascosto" nel nucleo interno solido della Terra. La sorprendente scoperta è avvenuta mentre i ricercatori studiavano le increspature delle onde dei terremoti che si muovono attraverso la Terra.Un nuovo studio, pubblicato il 20 settembre sulla rivista Physics of the Earth and Planetary Interiors, ha cambiato il consenso che circonda la lunga credenza che il nucleo interno della Terra sia una palla solida di ferro compresso, circondata da un nucleo esterno fuso super caldo.Lo studio ha analizzato come le onde di taglio create dai terremoti si muovono attraverso il globo, a profondità in cui né gli uomini né le macchine potrebbero avventurarsi.La distribuzione delle onde sismiche dei terremoti ha funzionato come una sorta di "sonar", ha aiutato ricercatori come Rhett Butler, dell'Università delle Hawaii, e il suo collega Seiji Tsuboib, che lavora presso il Centro giapponese per la scienza e la tecnologia dell'informazione terrestre, a "vedere" in dettaglio l'interno del pianeta.Butler ha detto a Science Daily che la ricerca era più di un semplice interesse accademico e gettava nuova luce sulla "composizione, la storia termica e l'evoluzione della Terra".Non sarà Il mondo immaginato dallo scrittore Jules Verne, ma appare affascinante lo stesso.

