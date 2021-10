https://it.sputniknews.com/20211030/russia-denuncia-diplomatici-vaccinati-con-siero-anti-covid-nazionale-discriminati-in-alcuni-stati-13541970.html

Russia denuncia: diplomatici vaccinati con siero anti-Covid nazionale "discriminati" in alcuni Stati

Questo può essere visto come una "discriminazione di fatto dei diplomatici [russi] e delle loro famiglie che sono vaccinati con i vaccini russi contro il coronavirus", ha detto il ministero. Essi sono costretti a restrizioni nel loro lavoro e nella vita quotidiana perché non possono ottenere l'accesso a pass speciali.Solo alcuni diplomatici stranieri, che si sono vaccinati con vaccini non certificati, non sono riusciti a ottenere un green pass in Russia, ma tutte queste situazioni sono in fase di revisione caso per caso, ha detto il ministero degli Esteri russo.Il ministero e il governo russo stanno eseguendo un programma a lungo termine che dà a tutti i diplomatici l'accesso a Sputnik V e Sputnik Light , ha detto il ministero."Per quanto riguarda il gruppo piuttosto piccolo di diplomatici stranieri a cui sono stati somministrati vaccini non certificati in Russia, le loro richieste di codice QR vengono considerate separatamente. Sulla questione si sta lavorando", ha detto il ministero.Recenti notizie dei media hanno affermato che i diplomatici stranieri che sono stati vaccinati con vaccini che non sono certificati in Russia, non sono riusciti a ottenere i codici QR che sono necessari per accedere ad alcuni luoghi pubblici, nonostante l'invio di una richiesta al Ministero degli Esteri russo. I diplomatici russi all'estero hanno sopportato problemi simili, ha fatto notare il ministero.

