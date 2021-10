https://it.sputniknews.com/20211030/roma-va-a-fare-le-analisi-e-si-ritrova-la-casa-occupata-da-una-donna-rom-ora-ci-abito-io-13532888.html

Roma, va a fare le analisi e si ritrova la casa occupata da una donna rom: "Ora ci abito io"

Roma, va a fare le analisi e si ritrova la casa occupata da una donna rom: "Ora ci abito io"

L'assurda vicenda nel quartiere Don Bosco. I carabinieri non hanno potuto fare nulla contro l'occupante abusiva per l'impossibilità di procedere in flagranza di reato.

2021-10-30T13:22+0200

2021-10-30T13:22+0200

2021-10-30T13:22+0200

italia

occupazione

rom

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/882/44/8824458_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e0c8f39733409c56bc7a7b5dd1501c4c.jpg

“Qui ora ci abito io”. Con queste poche parole una donna rom ha “notificato” lo “sfratto” al proprietario di un appartamento nel quartiere Don Bosco a Roma, dopo averlo occupato abusivamente assieme alla figlia e al loro cane.Il protagonista dell’assurda vicenda è un uomo di 86 anni che vive da solo in via Pasquale del Giudice, al Tuscolano. Nelle scorse settimane si era dovuto assentare per qualche giorno da casa per effettuare degli accertamenti medici. Quando è tornato, però, ha trovato la serratura cambiata e un’occupante abusiva sistemata in casa sua, con tanto di bucato steso in balcone.L’allarme, come racconta Il Messaggero, che ha raggiunto l’avvocato dell’anziano e ha pubblicato il testo della denuncia, era arrivato la sera del 13 ottobre dall’amministratore di condominio, che ha avvertito l’uomo di una possibile intrusione dopo essere stato allertato a sua volta dai vicini di casa, che avevano sentito rumori strani.Ma quando sul posto arrivano i militari l’anziano si trova davanti ad una situazione ancora più paradossale. Gli agenti, infatti, suonano alla porta, la donna li fa accomodare e quando escono dall’abitazione a sorpresa invitano l’uomo ad allontanarsi spiegandogli che non essendoci flagranza di reato non avrebbero potuto procedere allo sfratto forzato, per il quale sarebbe stata necessaria una sentenza del giudice.Insomma, l’uomo si è ritrovato senza un tetto sopra la testa ed è stato costretto a farsi ospitare dal fratello, senza neppure poter entrare a prendere i suoi effetti personali. Non solo quadri, orologi, vestiti, scarpe, gioielli, ma anche documenti e farmaci salvavita. Tutto rimasto alla mercé dell’occupante abusiva.La battaglia, quindi, si sposterà in tribunale. Nel frattempo, però, il pensionato resta sotto “sfratto”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

italia, occupazione, rom