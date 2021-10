https://it.sputniknews.com/20211030/roma-enrico-michetti-si-dimette-come-consigliere-comunale-13533092.html

Roma, Enrico Michetti si dimette dalla carica di consigliere comunale

Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale Enrico Michetti le ha così giustificate:“La mia decisione nasce dalla sempre più pressante consapevolezza dell’importanza di continuare ad assicurare in via prioritaria la formazione e l'assistenza ad amministratori e funzionari pubblici. In questo modo potrò continuare a offrire un contributo civico alla buona amministrazione”, lo riporta TgCom24.Michetti, nel suo ultimo post sui social risalente al 19 ottobre scorso, aveva scritto:“Le urne non ci hanno premiato. Spero in futuro in un clima diverso di maggiore serenità e volto alla buona amministrazione, con al centro il programma per Roma e non vicende nazionali. Grazie di cuore ai romani che mi hanno votato e ai partiti che mi hanno sostenuto”.Non aveva però aggiunto nulla sul suo impegno per Roma da quel momento i avanti e oggi lo ha fatto, dimettendosi dalla carica di consigliere comunale.

