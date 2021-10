https://it.sputniknews.com/20211030/putin-al-g20-fondamentale-un-funzionamento-stabile-e-sicuro-del-settore-energetico-13537933.html

Putin al G20: "fondamentale un funzionamento stabile e sicuro del settore energetico"

Putin al G20: "fondamentale un funzionamento stabile e sicuro del settore energetico"

Per il capo di Stato russo, la crisi dei mercati energetici ha mostrato l'importanza di un funzionamento stabile del settore. 30.10.2021, Sputnik Italia

La crisi dei mercati energetici regionali ha dimostrato quanto sia importante il funzionamento stabile del settore energetico, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin.Il presidente russo ha aggiunto che la sostenibilità dei mercati energetici globali dipende direttamente dalla responsabilità sia dei produttori che dei consumatori.I prezzi del gas in Europa sono aumentati notevolmente negli ultimi mesi. All'inizio di agosto, il prezzo dei futures a breve termine era stimato in 515 dollari per mille metri cubi e alla fine di settembre la cifra era più che raddoppiata.

