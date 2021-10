https://it.sputniknews.com/20211030/proteste-contro-il-green-pass-a-verona-trieste-chiama---verona-risponde---foto-video-13537500.html

Continuano le manifestazioni contro l’obbligo del green pass. Nella serata del 29 ottobre a Verona si è svolta l’ennesima protesta. Qualche migliaio le persone... 30.10.2021, Sputnik Italia

Verso le ore 20:00 piazza Bra’ ha iniziato a riempirsi e ad animarsi. Prima un migliaio di persone, poi sempre di più, sicuramente alcune migliaia, valutando la lunghezza del corteo che successivamente si è mosso per le vie cittadine. Una manifestazione di grande partecipazione popolare, senza considerare tutte quelle persone che affacciandosi alle finestre e ai balconi hanno applaudito il passaggio del corteo sottostante.In posizione rialzata, sulle gradinate del palazzo del Comune, di fatto per l’occasione adibite a palco, liberamente, hanno preso la parola i manifestanti: tra di loro anche i portuali di Trieste, che hanno assicurato “non molleranno” e “continueranno la loro protesta ad oltranza”.Dal palco ha preso la parola anche Rosanna Spatari, la titolare della torteria “ribelle” di Chivasso, divenuta famosa per la sua apertura durante i periodi di lockdown.Finito l’ammassamento dei partecipanti, intorno alle 21:00 è partito il corteo: da piazza Bra’ si è sviluppato pienamente sul corso di Porta Nuova, per svoltare poi in via Locattelli e tornare di nuovo in piazza Bra’, passando per via Giberti e via della Valverde.In piazza Bra’, come nel corteo, col tricolore italiano si sono viste sventolare anche bandiere della “Serenissima”. Coloro che protestano, tutti uniti, al di là degli orientamenti politici, semplicemente rivendicano il diritto al lavoro e ad una vita dignitosa.L’assenza dei sindacati nazionaliPiù di una volta è stato denunciato l’abbandono dei lavoratori da parte delle importanti sigle sindacali nazionali, che di fatto hanno accettato il subordine del lavoro al possesso del green pass.Tra i manifestanti, anche il segretario del Sindacato Libero del Veneto Palmarino Zoccatelli, che a Sputnik Italia ha dichiarato:Il Sindacato Libero, di fronte all’arrogante repressione poliziesca decisa dal governo Draghi nei confronti delle pacifiche proteste al porto di Trieste, certo di interpretare i sentimenti della stragrande maggioranza dei lavoratori, esprime piena solidarietà ai lavoratori portuali triestini, che con coraggio si stanno opponendo all’assurdità del lasciapassare verde per poter lavorare, pur subendo una repressione mai riservata neanche ai black bloc dei centri sociali, quando hanno devastato intere città.Le Forze dell’Ordine, non in tenuta antisommossa, e già questo è stato un segnale distensivo, hanno semplicemente vigilato sul normale svolgimento della manifestazione, che si è svolta senza nessun eccesso.Col rientro del corteo in piazza Bra’, la protesta si è conclusa verso le 22:30; non è mancato l’invito dal palco di ritornare e di aderire sempre più numerosi ai prossimi appuntamenti settimanali.L'opinione dell'autore può non rispecchiare la posizione della redazione.

