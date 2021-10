https://it.sputniknews.com/20211030/prezzi-dellenergia-macron-si-e-espresso-in-difesa-della-russia-13538720.html

Prezzi dell'energia, Macron si è espresso in difesa della Russia

Prezzi dell'energia, Macron si è espresso in difesa della Russia

Macron ha detto di non vedere prove che la Russia stia manipolando i prezzi dell'energia. 30.10.2021, Sputnik Italia

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato in un'intervista al Financial Times di non vedere prove che la Russia stia manipolando i prezzi dell'energia.Secondo il presidente, nel prossimo futuro è improbabile che sarà possibile ridurre significativamente i prezzi, quindi il compito principale è evitare interruzioni nelle forniture e un ulteriore aumento dei prezzi del carburante alla vigilia dell'inverno. A tal fine, ha invitato il G20 a coordinare le azioni dei fornitori di energia e dei consumatori.Negli ultimi mesi il mercato europeo del gas ha subito forti oscillazioni. All'inizio di agosto, i futures erano scambiati a 515 dollari per mille metri cubi, ma alla fine di settembre sono più che raddoppiati e il 6 ottobre sono balzati a un massimo storico di 1.937 dollari. A ciò ha fatto seguito un calo, ma i prezzi continuano ad essere ad un livello elevato. Anche altre fonti energetiche stanno diventando più costose. Tutto ciò porta ad un aumento dei costo in bolletta per i residenti dell'Unione Europea.

