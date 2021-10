https://it.sputniknews.com/20211030/pregliasco-non-esclude-micro-zone-rosse-colpo-di-coda-covid-13540255.html

Pregliasco non esclude micro zone rosse: "colpo di coda Covid"

Secondo il virologo milanese, lockdown sul larga scala "non riproponibili grazie a vaccini e misure". 30.10.2021, Sputnik Italia

Fabrizio Pregliasco ha commentato la situazione epidemiologica del coronavirus in Italia degli ultimi giorni, in cui è stata registrata una leggera ripresa dei contagi e degli ospedalizzati. Secondo il noto virologo milanese, non ci sono ancora motivi di allarme grazie alle misure adottate dal governo per contenere la pandemia.Relativamente al futuro, Pregliasco ha espresso un cauto ottimismo, escludendo drastiche misure come l'anno precedente per il contenimento del virus."Potrebbero esserci delle micro-zone rosse chirurgiche a seguito dell'aumento dei contagi di Covid-19, ma ipotesi di lockdown credo siano una extrema ratio remota".Per Pregliasco, potrebbe essere l'ultimo inverno con l'incubo Covid.Ha poi concluso rinnovando l'appello a "mantenere alta l'attenzione".Relativamente alle prospettive epidemiologiche per la stagione invernale, in precedenza l'infettivologo ligure Matteo Bassetti aveva espresso preoccupazione per l'influenza, che "sarà molto grave" per il fatto che lo scorso anno è praticamente scomparsa per le misure anti-contagio, impedendo la formazione di anticorpi.

