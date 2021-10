https://it.sputniknews.com/20211030/piccolo-e-furtivo-asteroide-sfreccia-vicino-la-terra-senza-essere-rilevato-13547026.html

Piccolo e furtivo: asteroide sfreccia vicino la Terra senza essere rilevato

Piccolo e furtivo: asteroide sfreccia vicino la Terra senza essere rilevato

Secondo quanto riferito, l'asteroide si è avvicinato alla Terra dalla direzione del Sole, sfuggendo al rilevamento da parte degli astronomi. 30.10.2021

Un asteroide relativamente piccolo è passato non molto lontano dal nostro pianeta oggi senza alcun preavviso, riporta CNET. A differenza di alcune delle enormi rocce spaziali che hanno fatto notizia negli ultimi anni, l'asteroide 2021 UA1 ha un diametro di soli due metri e la maggior parte di esso sarebbe probabilmente bruciata nell'atmosfera se fosse entrato in rotta di collisione con la Terra. La roccia spaziale si è avvicinata al nostro pianeta dalla direzione del Sole, ovvero nascondendosi all'occhio vigile degli astronomi con CNET che ha notato che le future missioni come il telescopio a infrarossi spaziale NEO Surveyor della Nasa dovrebbero occuparsi di questo "punto cieco".

