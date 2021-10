https://it.sputniknews.com/20211030/ora-solare-2021-ecco-cosa-cambia-tra-oggi-e-domenica-13532158.html

Ora solare 2021: ecco cosa cambia tra oggi e domenica

30.10.2021

Si cambia stanotte. Tra la serata di sabato 30 ottobre 2021 e la mattinata di domenica 31 ottobre 2021 le lancette vanno spostate indietro di un'ora. Il cambio regalerà agli italiani un'ora di sonno in più, ma ci toglierà, in media, un'ora di luce. Entrerà poi in vigore l'ora legale a partire dal 27 marzo 2022.Con l'ora legale, quest'anno, che finisce oggi, riporta Terna (società che gestisce tutta la rete di trasmissione nazionale del Paese per il comparto luce elettrica), si è avuto un notevole risparmio di corrente elettrica, facendo diminuire i consumi per ben 450 milioni di kwh e con un risparmio per il Paese pari a circa 105 milioni di euro.I 450 milioni di kwh sono poi pari al fabbisogno di circa 170 mila famiglie, dato da sottolineare.Da domani si va indietro di un'ora, aspettando il nuovo cambio in primavera.

