https://it.sputniknews.com/20211030/mar-nero-la-flotta-russa-monitora-il-cacciatorpediniere-della-marina-statunitense-13532507.html

Mar Nero, la flotta russa monitora il cacciatorpediniere della marina statunitense

Mar Nero, la flotta russa monitora il cacciatorpediniere della marina statunitense

Venerdì, la sesta flotta degli Stati Uniti ha dichiarato che un cacciatorpediniere, l'USS Porter, stava transitando nel Mar Nero per operare con i suoi alleati... 30.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-30T12:32+0200

2021-10-30T12:32+0200

2021-10-30T12:32+0200

russia

usa

geopolitica

flotta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/367/63/3676328_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_125ebacffbdc635883b9f2697092bdc5.jpg

La flotta russa del Mar Nero sta monitorando l'USS Porter, un cacciatorpediniere missilistico guidato che è entrato nel Mar Nero, ha detto sabato il centro di controllo della difesa nazionale.In precedenza, la Marina degli Stati Uniti aveva dichiarato in una nota che la sua sesta flotta e le forze navali di attacco e supporto della NATO stavano iniziando le operazioni nel Mediterraneo e nel Mar Nero.Il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha dichiarato la scorsa settimana che l'alleanza ha aumentato la sua presenza nel Mar Nero a causa della sua importanza strategica.A sua volta, il viceministro degli Esteri russo, Alexander Grushko, ha affermato in seguito che la NATO sta cercando di trasformare la regione in una zona di scontro, e tutto che ciò è molto pericoloso.

russia

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, usa, geopolitica, flotta