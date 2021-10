https://it.sputniknews.com/20211030/la-regina-elisabetta-in-ottima-forma-afferma-il-premier-britannico-johnson-13542106.html

La regina Elisabetta "in ottima forma", afferma il premier britannico Johnson

La monarca di 95 anni è stata consigliata dai suoi medici di riposare di più ed evitare visite ufficiali per le prossime due settimane. 30.10.2021, Sputnik Italia

Il primo ministro britannico Boris Johnson, che fornisce alla monarca un aggiornamento settimanale ogni mercoledì, ha affermato che la regina Elisabetta II è in "ottima forma".Ciò avviene dopo che all'inizio di questo mese, i medici hanno consigliato alla regina di riposare ed evitare visite ufficiali per almeno le prossime due settimane dopo il suo pernottamento in ospedale per una malattia non specificata (non correlata al coronavirus).

