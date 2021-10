https://it.sputniknews.com/20211030/il-parlamento-europeo-ha-deciso-di-citare-in-giudizio-la-commissione-europea-13536072.html

Il Parlamento Europeo ha deciso di citare in giudizio la Commissione Europea

2021-10-30T19:46+0200

Il Parlamento europeo ha intentato una causa contro la Commissione europea, poiché non ha applicato la legge che consente di congelare i sussidi ad alcuni membri dell'UE in particolari condizioni, riporta Reuters.Si tratta di una legge entrata in vigore il primo gennaio. In particolare, prevede la sospensione dei pagamenti dal bilancio dell'UE agli Stati membri che non rispettano i principi dello Stato di diritto. In tale elenco, Il Parlamento europeo include la Polonia e l'Ungheria.Varsavia e Budapest hanno contestato la legge alla Corte di giustizia europea a marzo. La decisione dovrebbe essere emessa il prossimo anno.Il Parlamento europeo afferma che la Commissione è tenuta ad applicare le disposizioni di legge, senza attendere una decisione del tribunale.Ad aver insistito per l'introduzione di un tale meccanismo, che garantirebbe che gli stati -destinatari di fondi paneuropei - aderiscano ai valori e alle norme dell'Unione europea, i paesi dell'Europa occidentale e settentrionale; meccanismo che comporterà l'esclusione dai finanziamenti degli stessi, in caso di mancata adesione ai valori e le norme dell'UE.A luglio, la Corte europea ha ordinato alla Polonia di interrompere immediatamente i lavori della sezione disciplinare della Corte suprema, che, secondo la Commissione europea, minaccia l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici. All'inizio di ottobre, la Corte costituzionale polacca ha confermato la superiorità della costituzione della Repubblica sulla legislazione dell'UE, tuttavia Varsavia ha accettato di sospendere i lavori della camera disciplinare. Ma la Commissione europea ritiene che la Polonia continui azioni che potrebbero minacciare l'indipendenza della magistratura. Di conseguenza, la Corte di giustizia dell'UE ha imposto a Varsavia una multa di un milione di euro al giorno.

