https://it.sputniknews.com/20211030/il-fatto-lancia-la-petizione-per-la-segre-al-quirinale-ma-lei-si-smarca-ho-91-anni-13530665.html

Il Fatto lancia la petizione per la Segre al Quirinale, ma lei si smarca: "Ho 91 anni"

Il Fatto lancia la petizione per la Segre al Quirinale, ma lei si smarca: "Ho 91 anni"

La senatrice a vita interviene sulla petizione lanciata dal Fatto Quotidiano per proporla come prossimo presidente della Repubblica: "Non ho le competenze e ho 91 anni".

2021-10-30T10:57+0200

2021-10-30T10:57+0200

2021-10-30T10:57+0200

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/825/22/8252225_0:201:2688:1713_1920x0_80_0_0_fbfbf0563dd2637f24a625e4b4bce1e6.jpg

Un futuro al Quirinale? “Non ho la competenza per un ruolo simile, e ho 91 anni”. Così la senatrice a vita Liliana Segre ringrazia il Fatto Quotidiano e il direttore Antonio Padellaro per aver lanciato una petizione in cui viene proposta come prossimo presidente della Repubblica, ma si smarca dall’ipotesi della corsa al Colle.“Nella mia vita – ha aggiunto - ho avuto l’onore di incontrare capi dello Stato come Oscar Luigi Scalfaro, Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella, che mi ha nominata. Proprio davanti a figure come le loro, è quanto mai evidente quale percorso, quali competenze servano per un ruolo così importante”.Poi c’è il fattore dell’età, che, come ricorda il Corriere, lo scorso anno l’aveva costretta a rinunciare ai suoi tour per testimoniare gli orrori della Shoah, che negli anni l’hanno portata in centinaia di città, paesi e scuole e a guadagnarsi la nomina di senatore a vita nel gennaio del 2018.Dal 2019, inoltre, la Segre vive sotto scorta a causa delle minacce di cui è stata vittima negli anni per il suo ruolo.“Rimango sempre sbalordita che ci sia qualcuno che ancora oggi mi augura la morte. Avendo io 91 anni, penso che abbiano poca pazienza”, ha scherzato qualche giorno fa a Reggio Emilia, ricordando però al Corriere l'importanza del ruolo della Commissione contro l’istigazione all’odio, istituita da lei stessa proprio per combattere questo tipo di violenza.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

politica