Il capo dell'OMS avverte: potrebbe apparire un nuovo virus che non può essere contenuto

Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avvisato che "ad un certo punto" potrebbe emergere un... 30.10.2021, Sputnik Italia

Il capo dell'OMS ha esortato la comunità internazionale a imparare dall'attuale pandemia per prepararsi alla prossima.Per questo, secondo Ghebreyesus, il mondo ha bisogno di un "OMS rafforzato, potenziato e finanziato in modo sostenibile", un nuovo meccanismo finanziario per garantire una risposta rapida alle pandemie e una migliore gestione. A tal fine, ha esortato i paesi a sostenere l'istituzione di un Consiglio per il finanziamento per la lotta alle minacce alla salute e la firma di un accordo internazionale, giuridicamente vincolante, sulla preparazione e la risposta alla pandemia.

