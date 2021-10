https://it.sputniknews.com/20211030/grecia-il-ministero-della-salute-annuncia-accordo-con-cliniche-private-per-pazienti-covid-19-13529333.html

Grecia: il ministero della salute annuncia accordo con cliniche private per pazienti Covid-19

Il ministero della Salute ha stretto un accordo con 5 cliniche private per fronteggiare l'emergenza dovuta al picco di contagi da Covid-19 dei giorni scorsi... 30.10.2021, Sputnik Italia

Il ministero della Salute ha annuciato di aver stipulato un accordo con 5 cliniche private per 296 posti letto, dato il notevole aumento di casi riscontrato negli ultimi giorni nelle regioni di Salonicco, Larissa e Volos.Giusto ieri si erano registrati 3.543 nuovi casi, suddivisi in 661 a Salonicco, 246 a Larissa e 148 a Volos.Nella regione di Salonicco, le terapie intensive hanno ormai raggiunto la massima capienza.Lo stesso per la Tessaglia, dove non si è più in grado di accogliere pazienti.Intanto, il governo fa sapere di voler considerare altri obblighi vaccinali, ma solo qualora dovesse cambiare il quadro epidemiologico e solo per categorie per cui tale obbligo è previsto in costituzione.

