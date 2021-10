https://it.sputniknews.com/20211030/germania-la-merkel-ha-detto-di-essersi-sentita-sollevata-al-momento-delle-dimissioni-13538450.html

Germania, la Merkel ha detto di essersi sentita sollevata al momento delle dimissioni

Germania, la Merkel ha detto di essersi sentita sollevata al momento delle dimissioni

Merkel ha detto che al momento delle dimissioni ha provato sollievo e gratitudine. 30.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-30

Il cancelliere tedesco Angela Merkel ha affermato di aver provato sollievo, oltre che gratitudine, quando ha ricevuto la comunicazione di dimissioni dalle mani del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier.Ha aggiunto che se i negoziati sulla creazione di una nuova coalizione di governo andranno secondo i piani, agirà come cancelliere per diverse altre settimane, il che richiederà la sua "piena attenzione". "Tutti i giorni possono succedere cose alle quali bisogna reagire rapidamente, ovviamente in coordinamento con chi ora ha la maggioranza al Bundestag", ha aggiunto Merkel.Ha notato, inoltre, di aver provato soddisfazione per il lavoro svolto. "Forse più tardi mi sentirò un po' triste, però", ha detto il politico.Martedì 26 ottobre, il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha consegnato le dimissioni alla Merkel, al vice-cancelliere Olaf Scholz, ai ministri del governo e al dipartimento del cancelliere tedesco. Tutti loro continueranno a svolgere le loro funzioni fino alla formazione del nuovo governo tedesco.Il 26 settembre si sono svolte in Germania le elezioni per il Bundestag. Le parti stanno ora negoziando per una possibile formazione di coalizione.

