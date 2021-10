https://it.sputniknews.com/20211030/gas-accordo-tra-moldavia-e-gazprom-contratto-prolungato-di-5-anni-13538399.html

Gas, accordo tra Moldavia e Gazprom: contratto prolungato di 5 anni

Gazprom e la Moldavia hanno prorogato di cinque anni il contratto per le forniture del gas. 30.10.2021, Sputnik Italia

Moldavia e Gazprom hanno concordato di prolungare il contratto sulle forniture di gas per cinque anni, le consegne, secondo il nuovo accordo, inizieranno il 1° novembre, ha riferito l'ufficio stampa del ministero delle Infrastrutture e dello Sviluppo Regionale moldavo.La delegazione moldava a San Pietroburgo era rappresentata dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture Andrei Spinu e dal direttore di Moldovagaz Vadim Ceban, le trattative sono durate tre giorni. Come specificato dal ministero, le forniture di gas, in base al nuovo contratto, inizieranno il 1° novembre 2021.La società Gazprom il 1° ottobre ha prorogato di un mese il contratto con la Moldavia per la fornitura di gas. La società Moldovagaz ha riferito, il 6 ottobre, che il consumo di gas nel Paese supera temporaneamente la fornitura di combustibile dalla Federazione Russa, situazione che avrebbe potuto creare problemi con l'erogazione di energia elettrica. Il 22 ottobre il parlamento del Paese ha introdotto lo stato di emergenza per la crisi energetica, in modo che fosse possibile stanziare rapidamente fondi governativi per l'acquisto di ulteriori volumi di gas e mantenere la pressione nel gasdotto.

