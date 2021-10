https://it.sputniknews.com/20211030/g20-sgomberato-il-blocco-del-traffico-da-parte-degli-attivisti-di-climate-camp-13529831.html

G20: sgomberato il blocco del traffico da parte degli attivisti di 'Climate Camp'

G20: sgomberato il blocco del traffico da parte degli attivisti di 'Climate Camp'

Sgomberata la corsia centrale di via Cristoforo Colombo. Gli attivisti, spostatisi sulla corsia laterale, si sono poi diretti verso il ministero dell'Ambiente... 30.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-30T10:14+0200

2021-10-30T10:14+0200

2021-10-30T10:53+0200

roma

g20

clima

manifestanti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/13517602_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4f7bdf551dea6db5fc8386f963964d4d.jpg

Le forze dell'ordine hanno liberato la corsia centrale di via Cristoforo Colombo a Roma dai manifestanti che la bloccavano, impedendo il traffico regolare in direzione centro.I manifestanti hanno offerto resistenza passiva, facendosi sollevare di peso. Ancora occupata la corsia laterale, con gli appartenenti al gruppo 'Climate Group' seduti o sdraiati sull'asfalto.Gli attivisti, gridando slogan del tipo ''Se non cambierà bloccheremo la città'', si sono diretti verso la piazza del ministero dell'Ambiente, scortati dalle forze dell'ordine.

roma

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

roma, g20, clima, manifestanti