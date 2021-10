https://it.sputniknews.com/20211030/g20-putin-invoca-riconoscimento-reciproco-dei-vaccini-anti-covid-13536520.html

G20, Putin invoca riconoscimento reciproco dei vaccini anti-Covid

G20, Putin invoca riconoscimento reciproco dei vaccini anti-Covid

La Russia ha sviluppato tre vaccini contro il coronavirus, incluso lo Sputnik V, il primo siero immunizzante contro il Covid al mondo approvato per l'uso di... 30.10.2021, Sputnik Italia

Il presidente russo Vladimir Putin ha esortato i Paesi ad accelerare il reciproco riconoscimento dei vaccini contro il coronavirus. Putin ha esortato l'Organizzazione Mondiale della Sanità ad accelerare il processo di valutazione dei nuovi vaccini ed altri preparati contro il Covid, compresi i test sulla loro qualità, sicurezza ed efficacia. Più velocemente avverrà, più facile sarà ripristinare il funzionamento dell'economia globale, compreso il settore turistico particolarmente colpito dalla pandemia, ha affermato il capo di Stato russo.Putin ha sottolineato che il vaccino russo Sputnik V ha dimostrato la sua elevata sicurezza ed efficacia ed è stato approvato per l'uso in 70 Paesi con una popolazione totale di oltre 4 miliardi di persone.Putin ha inoltre suggerito che i meccanismi per la modernizzazione dei vaccini dovrebbero essere sviluppati in modo "sistematico e tempestivo", date le mutazioni del coronavirus, per mantenerli efficaci. Il coronavirus, secondo il presidente, continuerà a "rappresentare un pericolo per molto tempo".Sviluppo sostenibile impossibile senza sostegno a Paesi poveriIl presidente russo ha sottolineato che Mosca ha sempre accolto e continuerà ad accogliere con favore gli sforzi dei Paesi del G20 per sostenere gli Stati più poveri del mondo ed ha affermato che lo sviluppo sostenibile dell'economia globale è impossibile senza affrontare questi problemi.

