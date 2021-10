https://it.sputniknews.com/20211030/g20-lomaggio-italiano-agli-ospiti-con-vino-e-olio-made-in-italy-13541295.html

G20 l’omaggio italiano agli ospiti con vino e olio Made in Italy

La presidenza italiana del G20 in corso nel quartiere Eur a Roma, omaggia gli ospiti del provenienti da tutto il mondo con una magnum di Amarone o in... 30.10.2021, Sputnik Italia

Con questa scelta culinaria, l’Italia prova a conquistare i capi di Stato e di governo giunti a Roma per l’importante vertice internazionale.Coldiretti, inoltre, riferisce che la scorsa settimana il presidente del Consiglio, Mario Draghi, aveva anticipato che “il governo è totalmente consapevole della gravità che l'introduzione del nutriscore possa rappresentare per la nostra filiera agroalimentare ed è pienamente impegnato nella sua tutela”.Con l’introduzione dell'etichettatura nutriscore francese, infatti, come quella a semaforo adottata in Gran Bretagna, si rischia di promuovere cibi spazzatura con edulcoranti al posto dello zucchero e di sfavorire gli elisir di lunga vita come l'olio extravergine di oliva considerato il simbolo della dieta mediterranea.Si tratta di etichette a colori che si concentrano esclusivamente su un numero molto limitato di sostanze nutritive (ad esempio zucchero, grassi e sale) e sull'assunzione di energia senza tenere conto delle porzioni, rileva Coldiretti.Sul nutriscore in passato era intervenuta anche Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia per condannare la scelta della Francia e la passività dell’Unione Europea.Anche il ministro dell'Agricoltura lo scorso anno aveva protestato con l'Unione Europea.

