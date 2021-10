https://it.sputniknews.com/20211030/g20-e-tassazione-unica-ecco-cosa-prevede-13543267.html

G20 e tassazione unica, ecco cosa prevede

G20 e tassazione unica, ecco cosa prevede

Il G20 di Roma un primo risultato lo ottiene e riguarda le tasse alle big-tech, in particolare quelle statunitensi che pagano tasse di favore in alcuni Stati... 30.10.2021

Le nazioni del G20 sono giunti alla conclusione che serve una tassa minima e globale, così firmano tutti il documento.In pratica l’accordo prevede la riallocazione dei diritti di tassazione delle imprese multinazionali più grandi e redditizie e stabilisce che il 25% degli utili, deve essere allocato nelle giurisdizioni di mercato in cui si supera una soglia di ricavi rilevante. L’introduzione di questa norma prevede che i singoli stati si impegneranno però a rimuovere tutte le tasse sul digitale imposta in maniera unilaterale.Una volta che le nuove regole saranno entrate in vigore, gli Stati firmatari si impegnano a non aumentare o creare altre tasse sulle big tech in futuro.In pratica Italia, Austria, Francia, Gran Bretagna e Spagna aboliranno le tasse sul digitale e gli Stati Uniti elimineranno i dazi imposti a questi paesi come risposta alle tasse sulle big tech USA.In totale aderiscono alla nuova proposta di tassazione globale 136 Paesi su 140 che avevano iniziato il percorso.Almeno sulle tasse da prendere ai contribuenti, gli Stati trovano un accordo anche se al termine di 4 lunghi anni di negoziati per la rigidità degli USA durante la piccola era di Donald Trump.

