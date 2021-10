https://it.sputniknews.com/20211030/g20-di-roma-mario-draghi-guarda-con-ottimismo-al-futuro-del-mondo-13535045.html

#G20Roma, Mario Draghi guarda con ottimismo al futuro del mondo

#G20Roma, Mario Draghi guarda con ottimismo al futuro del mondo

Il G20 di Roma si è aperto con una foto simbolica, ciascun capo di governo è stato affiancato da un operatore sanitario o da un medico, coloro che in questo... 30.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-30T13:29+0200

2021-10-30T13:29+0200

2021-10-30T13:39+0200

roma

g20

vertice g20

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

#G20Roma, Mario Draghi guarda con ottimismo al futuro del mondo

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1e/13535542_227:0:3868:2048_1920x0_80_0_0_f4682ea93c9629fa2491ea8630ae9fa0.jpg

Mario Draghi e l’Italia, con questo messaggio fortemente simbolico, hanno dato il benvenuto ai capi di Stato e di governo, giunti a Roma per discutere delle questioni più urgenti sul piano mondiale.Il presidente del Consiglio Draghi ha dato il benvenuto ai colleghi, dicendo loro che “è splendido vedervi qui, dopo alcuni anni difficili per la comunità globale”.Ma il presidente del Consiglio guarda “al futuro con ottimismo”, pur ricordando a tutti che non bisogna “fare errori” e che solo “il multilateralismo è la migliore risposta ai problemi che affrontiamo oggi”.Anzi, per Draghi, il multilateralismo “è l’unica soluzione possibile”. L’unica strada da percorrere per affrontare la pandemia, il cambiamento climatico e una tassazione giusta ed equa. “Fare tutto questo da soli, semplicemente, non è un’opzione possibile”, ha sottolineato Draghi presso la Nuvola nel quartiere Eur di Roma, dove il G20 è in corso.Futuro, ottimismo, campagna vaccinale“Campagne vaccinali di successo e azioni coordinate da parte dei governi e delle banche centrali hanno permesso la ripresa dell’economia globale”.L’Italia è favorevole ad una ripresa equa per tutti e per questo si è fatta promotore, in qualità di presidente di turno del G20, di esortare azioni e aziende a “fornire vaccini ai Paesi più poveri” e chiede quindi che le promesse vengano ora onorate.Denso il programma della due giorni del G20 di Roma.

roma

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

roma, g20, vertice g20