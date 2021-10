https://it.sputniknews.com/20211030/eni-vola-in-borsa-e-rinegozia-gli-accordi-con-gazprom-13545182.html

Eni vola in borsa e rinegozia gli accordi con Gazprom

Eni vola in borsa e rinegozia gli accordi con Gazprom

L'azienda ha annunciato che rivedrà i termini dei contratti sulla fornitura di gas a lungo termine con Gazprom dopo l'aumento dei prezzi del gas naturale. Nel terzo trimestre del 2021 gli utili netti dell'azienda sono cresciuti del 54 per cento rispetto al precedente.

2021-10-30T19:38+0200

2021-10-30T19:38+0200

2021-10-30T19:38+0200

economia

gazprom

eni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0a/10243337_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_65660e369cff6faccc40e58e70d0feb2.jpg

Eni sembra non risentire dell’aumento record dei prezzi delle materie prime dovuti all’impennata della domanda per la ripresa economica, e fa volare il titolo in borsa guadagnando oltre il 2 per cento.Nel terzo trimestre del 2021, infatti, secondo quanto riporta l’agenzia Agi, l’azienda ha fatto registrare un utile netto adjusted di 1,43 miliardi di euro, segnando un incremento del 54 per cento rispetto al trimestre precedente. Confrontando i dati relativi agli stessi periodi del 2020 sono stati recuperati 1,6 miliardi di euro per il terzo trimestre e 3,4 miliardi nei primi nove mesi dell’anno grazie ad una “migliore performance operativa”, ai “migliori risultati delle partecipazioni all'equity”, alla “normalizzazione del tax rate” e “per la previsione di maggiori redditi futuri delle attività green in Italia".Il trend, quindi, secondo l’ad Claudio Descalzi, si conferma in crescita, con l’azienda che mantiene un ruolo di leadership “nell’esplorazione e nel modello di valorizzazione e sviluppo delle scoperte”."Grazie alle performance di tutti i nostri business nel terzo trimestre abbiamo generato 2,5 miliardi di euro di Ebit adjusted e un utile netto adjusted di 1,4 miliardi di euro, valori ai massimi degli ultimi anni”, ha aggiunto Descalzi.Cruciale per il futuro dell’azienda è anche l’accelerazione del “piano di transizione”. “La quotazione della società che include Retail e Rinnovabili – ha detto l’ad - ci consentirà la valorizzazione di un modello di business unico, essenziale per la decarbonizzazione dei consumi della clientela retail”.L’azienda fa sapere, a questo proposito, che entro fine anno “con il perfezionamento dei deal annunciati si prevede una capacità rinnovabile installata/in costruzione pari a 2 GW, in forte aumento rispetto alla precedente previsione di circa 1 GW”.Gli accordi con GazpromIntanto, proprio a seguito dell’aumento dei prezzi del gas naturale, l’azienda ha annunciato di aver firmato un accordo con la russa Gazprom per “rivedere i termini dei contratti in essere tra le parti di fornitura di gas a lungo termine”. Gli accordi comprendono anche “la definizione delle controversie in corso tra le due società”.

https://it.sputniknews.com/20211022/aumentate-le-forniture-di-gas-in-italia-da-parte-di-gazprom-13425524.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

economia, gazprom, eni