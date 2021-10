https://it.sputniknews.com/20211030/crisanti-insiste-sulla-terza-dose-senza-contagi-aumentano-13545915.html

Crisanti insiste sulla terza dose: "senza contagi aumentano"

Allo stesso tempo il noto virologo ha escluso lockdown, in quanto "la vaccinazione ha cambiato tutto". 30.10.2021

Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Microbiologia dell'Università di Padova, in un'intervista ad Adnkronos Salute ha ribadito ancora una volta l'importanza di fare per tutti la terza dose di vaccino contro il Covid per evitare un aumento dei contagi. Allo stesso tempo ha escluso misure drastiche anti-Covid, come lockdown e zone rosse.Crisanti ha poi spiegato il motivo per cui in Italia negli ultimi giorni si è registrata una lieve crescita di nuovi casi, nonostante l'alto tasso di vaccinazione, abbondantemente superiore all'80%.Infine il virologo ha sostenuto che in ogni caso la situazione dei contagi in Italia sarà migliore di quella nel Regno Unito, dove nonostante l'alto tasso di vaccinazione si registrano giornalmente circa 50mila nuovi casi.In precedenza Fabrizio Pregliasco, virologo milanese, non aveva escluso micro zone rosse in Italia, precisando che scenari drastici come lockdown e zone rosse estese sono "improponibili".

